تعرف على برنامج الدولة لتحسين قطاع البيئة بخطة التنمية المستدامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتضمن خطة الحكومة عدد من الإجراءات لتحسين قطاع البيئة، وهو ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2019-2020 العام الثانى من الخطة متوسطة المدى (2018-2019 / 2021-2022) أمام البرلمان، وفيما يلى خطة الدولة لتحسين قطاع البيئة فى مصر: إنشاء ست محطات جديدة لرصد نوعية الهواء. تنفيذ 12 رحلة حقلية لرصد نوعية المياه. jطوير 310 وحدة إنتاج فحم نباتى لتتوافق مع المعايير البيئية. ربط 69 كيانًا صناعيًا بالسبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية. إنشاء ألف وحدة بيوجاز منزلى لتدوير ومعالجة المخلفات.

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