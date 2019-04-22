جولة خارجية || فيديو مروع.. رجل يباغت شرطيا أستراليا ويطعنه أمام الناس! .. استفزازات عسكرية في أوكرانيا ووزير الخارجية الروسي يفتح النار على الجميع .. سفارة السعودية في إندونيسيا تطلق تحذيرات عاجلة

الموجز _ إعداد _ محمد علي هـاشم

أقدم رجل على مباغتة شرطي أسترالي وطعنه في ظهره، باستخدام خنجر صيد، وذلك في محطة القطارات المركزية بمدينة سيدني.

وجرى الهجوم على الشرطي، هايدن إدواردز، بعد أن تم استدعاؤه إثر حادثة عراك نشبت في محطة للقطارات، في 19 أبريل الجاري، حيث كان يتحدث إلى أحد الشهود لحظة تعرضه للهجوم المفاجئ.

وقال شهود عيان إن الشرطي سقط أرضا إثر الهجوم الوحشي، قبل أن ينزف بغزارة من ظهره، بينما هدد المهاجم ثلاثة عناصر شرطة آخرين قبل أن يصعق بمسدس كهربائي ويتم القبض عليه.

وجرى إسعاف الضحية على عجل إلى المستشفى، حيث خضع لعمل جراحي طارئ، كما أكد مصدر رسمي في الشرطة الأسترالية أن حالته قد أصبحت مستقرة.

وأضاف المصدر الرسمي أن طعن شرطي لسبب غير مبرر يعد مسألة خطيرة جدا، ومقلقة للجميع، كما أكد أن العمل في سلك الشرطة يعد "لعبة خطرة"، وأن الشرطي يعد محظوظا لأن إصابته لم تكن أشد خطورة مما هي عليه.

وجهت السلطات الأسترالية تهما عدة للمهاجم، تتلخص في "الجرح بقصد التسبب بضرر جسدي خطير، استخدام سلاح هجومي في التصدي لمحاولة اعتقاله الشرعي، ممانعة الاعتقال، وكذلك حيازة سكين في مكان عام".

كما رفض القضاء الإفراج عن المتهم بكفالة مالية، وسيبقى رهن الاحتجاز حتى بدء محاكمته، في 18 يونيو القادم.(المصدر)



لافروف: الناتو لن يشارك في الاستفزازات العسكرية الأوكرانية في مضيق كيرتش

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن موسكو لا تعتقد أن حلف الناتو سيقدم الدعم العسكري ويشارك في استفزازات جديدة لسلطات كييف في منطقة مضيق كيرتش بالبحر الأسود.

وقال لافروف في حديثه لقناة "زفيزدا" الروسية: "معنويا وسياسيا، ربما سيدعمون. لا أرى وضعا ستذهب فيه سفن حلف الناتو مع هؤلاء المغامرين للقيام باستفزاز عسكري. لا أرى مثل هذا الوضع، ومع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة لدينا، يوجد لدي سبب للاعتقاد أن الناتو قد اتخذ قرارا بهذا الخصوص (عدم المشاركة في الاستفزاز)".

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وقامت 3 سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية في نوفمبر الماضي باختراق الحدود البحرية الروسية ودخلت المنطقة المغلقة مؤقتا ثم اتجهت إلى منطقة مضيق كيرتش. وقامت هذه السفن بمناورات خطيرة وتجاهلت المطالب الشرعية لحراس الحدود الروس. وتم احتجازها من قبل خفر السواحل الروسية وكان على متنها 22 بحارا أوكرانيا واثنان من أفراد هيئة الأمن الأوكرانية. وفتحت روسيا قضية جنائية بحقهم.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه الحادثة بالاستفزاز الذي نظمها الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، لرفع شعبيته عشية الانتخابات الرئاسية في بلاده.

من جهتها قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى حلف الناتو، بيلي هوتشيسون، في بداية الشهر الجاري إن الحلف ينوي اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل "ضمان المرور الآمن للسفن الأوكرانية بمضيق كيرتش"، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة لدى موسكو التي اتهمت الناتو بأنه يدفع كييف للقيام باستفزازات جديدة في البحر الأسود.(المصدر)

سفارة السعودية في إندونيسيا تحذر مواطنيها بعدم الاقتراب من جبل أغونغ

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا مواطنيها السياح من الاقتراب من بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي، الذي ثار يوم الأحد مع ارتفاع عمود من الرماد بشكل ملحوظ.

وأهابت السفارة بالمواطنين السياح إلى عدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أغونغ، داعية إلى التواصل معها عبر أرقام وفرتها للغرض في حالات الطوارئ.

هذا وثار بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم مع تصاعد الدخان والرماد إلى 3000 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية أن بركان جبل أغونغ نشط عند الساعة 18.56، وانطلق عمود من الرماد الكثيف تجاه الجنوب الغربي.

وقالت إن عمود الخان الكثيف الكثيف تسبب في تساقط رذاذ الرماد البركاني في مناطق كارانغاسيم وبانغلي وكلونغلونغ.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن التحذير من البركان لا يزال عند المستوى الثالث من المقياس الذي يتضمن أربعة مستويات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر.

وبينت أن السلطات فرضت منطقة حظر في محيط 4 كيلومترات من البركان.(المصدر)