يازجي التقى كهنة ومجلس وفعاليات ابرشية حلب والاسكندرون

التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​ بكهنة ومجلس وفعاليات أبرشية حلب والاسكندرون في مسرح كاتدرائية النبي الياس بحلب، حيث تابع فيلما قصيرا يعرض هيكلية الأبرشية وكهنتها وكنائسها وفعالياتها المتنوعة التابعة لمجلس الأبرشية.

وقد رحب الأرشمندريت موسى الخصي بالبطريرك يوحنا وسط أبنائه، مشيدا بـ"وحدتهم حول الكنيسة في أحلك الظروف الصعبة، وراجيا عودة راعيهم المطران بولس في أسرع وقت".

وتوجه يازجي بكلمة أبوية عبر فيها عن سعادته بوجوده بين أبنائه في حلب، مشيدا بـ"قوة إيمانهم وصمودهم، وحضهم على الالتفاف دوما حول الكنيسة والتعاضد في خدمتها شهادة لمحبتهم للرب يسوع، رافعا أدعيته المقدسة في هذه المواسم المباركة لعودة راعيهم في أسرع وقت وعودة الاستقرار والطمأنينة إلى ربوع حلب و​سوريا​".