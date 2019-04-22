أبو الحسن: تجميد السلسلة امر غير محق وينعكس سلبا على النمو

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​هادي أبو الحسن​ أن "موقف اللقاء الديمقراطي و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ واضح لناحية رفض المس ب​سلسلة الرتب والرواتب​"، مشيرا الى ان "تجميد السلسلة امرٌ غير محق وينعكس سلبا على النمو والواردات الضريبية".

وفي حديث اذاعي أكد أبو الحسن أنه "لا بد من اجراءات تقشفية حقيقية وضبط الهدر وتعزيز الواردات"، مشددا على "ضرورة ادارة نقاش هادئ مع ​المصارف​ للبحث عن مخارج تؤدي الى خفض الفوائد على الدولة"، معتبرا ان "الوقت اليوم هو للتماسك وليس لاطلاق التهم ضد بعضنا البعض".