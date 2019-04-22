جنبلاط: فلتكن الصلاة على راحة الضحايا على مختلف اديانهم واعراقهم

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى انه غريب حال هذه الدنيا، من يقف وراء التفجيرات في ​سريلانكا​؟ بالامس كانت بلاد هادئة تنعم بالاستقرار واليوم ضربها الارهاب الاعمى".

اضاف جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فلتكن الصلاة على راحة الضحايا على مختلف اديانهم واعراقهم"، وتابع قائلا "الله واحد".