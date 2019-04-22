الاب لويس مطر تحدث عن عدد من حالات الشفاء التي حصلت عند قبر القديس شربل

اشار قيم ​دير مار مارون عنايا​ الاب ​لويس مطر​ الى عدد من حالات الشفاء التي حصلت عند قبر ​القديس شربل​ بعد ان عجز الطب عن شفائهم، ولفت الى حالة جانيت جورج زاليطا التي شفيت من مرض عضال في الكولون بعد زيارتها ما شربل، ولفت الى اعجوبة الطفلة تالا رونولد تابت (15 يوما) كان لديها مشكلة بصمام قلبها واجريت اكثر من عملية ولم تنجح، وبعد زيارتها ​مار شربل​ ودهن الزيت شفيت، وتحدث عن حالة ثالثة للطفل رافيال ريشار فغالي (3 سنوات) والذي كان لديه ورم في غدة في دماغه، وبعد دهنه بزيت مار شربل اختفى الالتهاب.

ولفت الاب مطر في حديث تلفزيوني، الى ان حالة ماي جورج حنانيا (اردنية مواليد 1980) والتي اصيبت بسن اليأس باكرا ولم تستطع الانجاب، وبعد زيارتها مار شربل ودعائها عادت الى ​الاردن​ وظهر لها مار شربل في منامها واكد قبول دعائها، وبعدها حملت بطفل اسمته شربل. وتحدث عن حالة المريضة نغم سمير سيدرا بالصفيرة، وبعد دهن زيت مار شربل شفيت من المرض. ولفت الى حالة الطالب ميلاد فؤاد (قبطي من مصر مواليد 1995) اصيب بعدد من حالات الورم، وبعد الصلوات والدعاء تم شفاء الطالب.

وتحدث عن اعجوبة السيدة ناهدة بشارة ابو رجيلي والتي كانت مصابة بمرض ​السرطان​ في الكولون، ولفتت الى انها شفيت من المرض بشفاعة مار شربل.

واكد ان القديس شربل موجود في كل مكان ويسمع دعاء المؤمنين، وعلى الجميع الصلاة من اجل لبنان لتخليص شعبه.