طرق عيناتا الارز وحدث بعلبك كفرذبيان ومعاصر الشوف كفريا مقطوعة بالثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا الارز، جرد مربين، الهرمل حدث بعلبك، كفرذبيان، معاصر الشوف، كفريا، لاسا، العاقورة وحدث بعلبك.
وأوضحت أن الطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية هي: ميروبا صعودا باتجاه كفرذبيان والارز حتى المصعد الكهربائي.
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