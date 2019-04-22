طرق عيناتا الارز وحدث بعلبك كفرذبيان ومعاصر الشوف كفريا مقطوعة بالثلوج

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أن ​الطرقات الجبلية​ المقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​ هي: عيناتا الارز، جرد مربين، الهرمل حدث بعلبك، كفرذبيان، معاصر الشوف، كفريا، لاسا، العاقورة وحدث بعلبك.

وأوضحت أن الطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية هي: ميروبا صعودا باتجاه كفرذبيان والارز حتى المصعد الكهربائي.