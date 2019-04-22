ذكرت القناة العامة اليابانية "ان اتش كي" ووكالة الأنباء اليابانية "جيجي برس" ان القضاء الياباني وجه تهمة جديدة إلى كارلوس غصن مع انقضاء مدة توقيفه، باختلاس أموال من مجموعة نيسان.
وهو رابع اتهام يوجه إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة رينو نيسان. وقد أعلن محاموه أنهم سيقدمون طلبا بالإفراج عنه بكفالة.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الياباني يوجه تهمة جديدة إلى كارلوس غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.