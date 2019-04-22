القضاء الياباني يوجه تهمة جديدة إلى كارلوس غصن

ذكرت القناة العامة اليابانية "ان اتش كي" ووكالة الأنباء اليابانية "جيجي برس" ان ​القضاء​ الياباني وجه تهمة جديدة إلى ​كارلوس غصن​ مع انقضاء مدة توقيفه، باختلاس أموال من مجموعة نيسان.

وهو رابع اتهام يوجه إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة رينو نيسان. وقد أعلن محاموه أنهم سيقدمون طلبا بالإفراج عنه بكفالة.