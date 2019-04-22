رويترز: سلطات سيريلانكا ترفع حظر التجول

أفادت وكالة "رويترز" أن سلطات سيريلانكا رفعت ​حظر التجول​ الذي فرضته بعد يوم من مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين في ​سلسلة تفجيرات​ استهدفت كنائس وفنادق فخمة خلال عيد القيامة يوم الأحد.

وكشف مصدر حكومي للوكالة أن "الرئيس مايثريبالا سيريسينا الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم"، مشيرا الى أن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ سيحضر الاجتماع.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وكانت هناك مخاوف من احتمال أن تؤدي هذه الهجمات إلى تجدد العنف الطائفي بعد إعلان الشرطة في ساعة متأخرة من مساء أمس عن تعرض مسجد لهجوم بقنبلة بنزين في شمال غرب البلاد واشعال حرائق متعمدة بمتجرين يملكهما مسلمون في الغرب.