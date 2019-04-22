خارجية أميركا: هناك مخططات إرهابية لشن مزيد من الهجمات في سريلانكا

حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن "هناك مخططات إرهابية لشن مزيد من الهجمات في سريلانكا".
وفي وقت سابق أعلنت الشرطة السريلانكية عن ارتفاع حصلية ضحايا الهجمات التي ضربت البلاد الى 290 قتيلا و500 جريح.
يذكر أن 8انفجارات استهدفت يوم أمس ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، فيما فرضت السلطات حظرا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
كما حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد لمدة يومين.
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