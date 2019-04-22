"تعليمات جديدة".. ماذا فعل كامل الوزير في محطة مصر ثاني أيام الاستفتاء؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، محطة مصر برمسيس للمرة الثانية خلال 24 ساعة، أمس الأحد؛ لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وعملية التصويت على التعديلات الدستورية باللجنة الرئيسية بالمحطة، وتقديم التسهيلات للركاب.

بدأت الجولة بزيارة الساحة الخارجية للمحطة والمتواجد بها اللجنة الرئيسية للتصويت على التعديلات الدستورية، حيث التقى عددًا من المواطنين، وأكد لهم أن المشاركة في هذا الاستفتاء "واجب وطني" من أجل مستقبل أفضل لجميع الأجيال.

وتفقد الوزير الصالة الرئيسية للمحطة، ووجه بتركيب مقاعد بها تسهيلاً على الركاب على أن يتم اختيار أماكنها بعناية للحفاظ على المظهر الجمالي المميز لها.

وبعد ذلك تفقد "الوزير"، عددًا من الأرصفة والتقى بعدد من الكمسارية، وطالبهم بضرورة التأكد من حصول كل راكب على التذكرة لتحصيل العوائد المادية المقررة، خاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية لمشروعات ضخمة ستساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة للركاب تتكلف مليارات الجنيهات.

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ودعا "الوزير"، إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانات المتاحة والعمل على تعظيمها وحسن التعامل مع الركاب وتقديم التسهيلات كافة لهم.

واستقل وزير النقل، القطار رقم 2001 المتجه إلى الإسكندرية، واطمئن على مستوى الخدمة ومستوى النظافة بالقطار، والتقى بعدد من الركاب الذين أشاروا إلى التحسن الملحوظ في مواعيد قيام القطارات والتطور الهائل بمحطة مصر برمسيس، ورد وزير النقل بأن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا أكبر في مستوى الخدمة، وأن العمل يجري على مدار الساعة لتحقيق تطورًا كبيرًا بهذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.

ولفت "الوزير"، إلى أنه متوجه إلى الإسكندرية لمتابعة تقديم جميع التسهيلات للمواطنين بمحطات سيدي جابر ومصر، ولجنة التصويت على الاستفتاء بميناء الإسكندرية.

وأجرى "الوزير"، جولة تفقدية في محطة مصر، أول أمس السبت، وتابع خلالها انتظام العمل والخدمات المقدمة لجمهور الركاب، كما التقى بعدد من المواطنين عقب الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتفقد منظومة الأكشاك الجديدة بالمحطة والتي وجه بها خلال الزيارات السابقة، حيث تتم زيادة عدد الأكشاك الحالية على أن يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع "أكشاك للمنتجات الغذائية- أكشاك لبيع الجرائد والكتب- أكشاك لخدمات المحمول" ويميز بلون معين.

ويوم 14 أبريل الجاري، تفقد "الوزير"، محطة مصر ليلًا، حيث استمرت زيارته المفاجئة لساعتين بصحبة المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، وتفقد الوزير أيضًا موقع حادث قطار المحطة على رصيف نمرة 6 الذي وقع فيه الحادث يوم 27 فبراير الماضي، مطالبًا بالعمل على انتظام مواعيد جميع القطارات، تيسيرًا على الركاب.​