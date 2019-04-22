"الطيران" الأعلى.. 8 جهات حكومية تصرف منحة شهر رمضان لموظفيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

أعلنت 8 جهات حكومية حتى الآن، صرف منحة شهر رمضان لجميع العاملين فيها، بمناسبة حلول الشهر المبارك.

حيث جاءت كالتالي:

- وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على صرف مكافأة قدرها 700 جنيه مكافأة للعاملين بالمناطق والمعاهد والإدارات الأزهرية والتابعين لها من الوعاظ والمدرسين والإداريين والعمال الدائمين والمنتدبين.

- قرر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات صرف منحة وقدرها 750 جنيهًا لجميع العاملين بالهيئة ومترو الأنفاق، بمناسبة حلول شهر رمضان، ومن المقرر صرفها نهاية شهر أبريل الجاري.

- وافق الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني على صرف 1500 جنيه لجميع العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

- كما قرر رئيس جامعة القاهرة صرف 750 جنيهًا منحة لجميع العاملين بها بمناسبة الشهر الكريم.

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- أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قرارًا بصرف مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة 600 جنيه للدرجة الأولى وما يعلوها، و500 جنيه للدرجة الثانية فأقل والمؤقتين.

- وافق الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، على صرف مبلغ 750 جنيها، لجميع العاملين مكأفاة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

- وافق مجلس جامعة بورسعيد، على منح الجهاز الإداري بالجامعة منحة قدرها 600 جنيه، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

- وافق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من الإجراءات الجديدة للتخفيف عن المواطنين، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، ومنح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور. ​