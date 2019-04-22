خطة لتجميل مدينة الخارجة بالتعاون مع "فنون جميلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ناقش اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الأحد، مع الدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ونائبة الدكتور هابي حسن مصطفي، بهدف إعادة التنسيق الجمالي لمدينة الخارجة، بوضع تصميمات لواجهات المباني والمنازل وتحديد الألوان وآلية الدهان، لتوحيد واجهات المباني بلون مناسب يناسب طبيعة المحافظة.

وتفقد الوفد، مدخل مدينة الخارجة مرورًا بشارع جمال عبدالناصر ووصولًا إلى حي الصفا والمروة، كما تفقد الميادين وكذلك منطقة مشربية غيث بالخارجة القديمة.

وأكد الزملوط، أن ذلك يأتي في إطار تفعيل القرارات الصادرة باجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

واتفق الزملوط، مع الوفد بسرعة اعداد التصميمات اللازمة وعرضها فور الانتهاء منها للبدء في التنفيذ.