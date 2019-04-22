الوادي الجديد يحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة أوائل الطلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس الأحد، فوز فريق أوائل الطلاب لمدارس التعليم الثانوي الزراعي مجال (فني معمل) بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، بلقائه الأخير بالاشتراك مع "خزام" الزراعية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وأضاف التداوي، أن اللقاء النهائي والأخير بمقر مبنى الاتحادات الطلابية بالقاهرة، وسط حضور مشرف لقطاع تعليم المحافظة.

ولفت إلى دعم المديرية للطلاب المتميزين في كافة المجالات في التعليم الفني والعام، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.​