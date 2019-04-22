مقترح برلماني جديد يتعلق برواتب العاملين في الدولة.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم بمقترح حول زيادة الرواتب وبرنامج دعم جديد، للمجلس يحل أزمات المواطنين، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها المواطنين.

وأضاف الجوهري، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مقترحه المتعلق بالرواتب يهدف لحل أزمة المواطنين خلال شهر رمضان وقبل عيد الفطر، ويتضمن صرف الحكومة الزيادة في الرواتب التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، بدء من شهر يونيو المقبل.

يذكر إنه من المقرر زيادة رواتب العاملين بالدولة، بعد تطبيق القرارات الرئاسية ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وصرف العلاوات الجديدة بدء من شهر يوليو المقبل.

وأوضح، أن المقترح يعطي للموظفين فرصة لشراء احتياجاتهم قبل العيد أو باقي أيام شهر رمضان، وذلك تيسيرًا عليهم.

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وتابع عضو مجلس النواب: "أن برنامج توصيل الدعم الجديد، يخدم كل الفئات المستحقة، دون أي تكلفة إضافية على موازنة الدولة".

ولفت "الجوهرى"، إلى أن البرنامج يقسم المواطنين المستحقين للدعم لفئتين، أولهما فئة من هم تحت خط الفقر، ويبلغ عددهم 30 مليون مواطن، والثانية باقى المستحقين والذى يبلغ عددهم 35 مليون مواطن، "بحسب قوله".

وتابع، "البرنامج يهدف منح كل مواطن "تحت خط الفقر" 250 جنيهًا شهريًا، وهو ما يكلف الدولة 90 مليار جنيه في العام، ويمنح باقي المستحقين 200 جنيه شهريًا، بتكلفة 84 مليار جنيه في العام"، مشيرًا إلى أن أجمالي تكلفة البرنامج للفئتين تقريبًا 174 مليار جنيه.

وأضاف أن البرنامج، سيوفر مليارات الجنيهات على الدولة، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى إنه حال حصول أسرة مكونة من 4 أفراد، على ألف جنيه شهريًا، يعد ذلك حماية مناسبة لهم.​