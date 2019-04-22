حدث ليلًا| نصائح من وزير التعليم حول بنك المعرفة.. و"البشير" مضرب عن الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- من رياض الأطفال.. طارق شوقي يكشف مكونات نظام التعليم الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن النظام الجديد لمرحلة رياض الأطفال.

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- وزيرة الهجرة: لا يوجد ضحايا مصريين في الحادث الإرهابي بسريلانكا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تواصلت مع السفير حسين السحرتي سفير مصر لدى سريلانكا فور وقوع الحادث الإرهابي للاطمئنان على المصريين المتواجدين هناك وما إذا كان قد تواجد أحد المصريين في هذا الحادث.

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- المتحدث العسكري لـ"الخليج 365": القوات المسلحة تؤمن المصريين للتعبير عن آرائهم بحرية

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن جميع اللجان الانتخابية تعمل بشكل منتظم بنسبة 100%.

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- مدبولي يوجه برفع جودة الخدمات وتدريب العمالة في قطاع السياحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس احمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة.

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- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يصل إلى القاهرة لبحث التطورات في السودان

وصل إلى القاهرة، مساء أمس الأحد، موسى فكى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، قادمًا من الخرطوم على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الإفريقية على ضوء زيارته الأخيرة للسودان.

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- سفير مصر في واشنطن: "مَن حاول تعكير صفو الاستفتاء أصبح يائسًا"

قال السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، إنه تتبقى 4 ساعات لإغلاق عملية التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في واشنطن.

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- "ضربة إرهابية مرعبة".. عمرو أديب معلقًا على تفجيرات سيريلانكا

علَّق الإعلامي عمرو أديب على الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع داخل دولة سريلانكا، والذي راح ضحيته أكثر من 215 قتيلًا وإصابة 450 شخصًا حتى الآن.

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- سفير مصر بسريلانكا يكشف عن آخر التطورات بعد سلسلة التفجيرات

قال حسين السحرتي، سفير مصر لدى سريلانكا، إن الشعب السريلانكي مسالم جدًّا، مشيرًا إلى أن سلسلة التفجيرات التي وقعت بها اليوم غربية للغاية.

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- كامل الوزير: مشاركة المصريين في الاستفتاء ملحمة وطنية.. ورغبة في مستقبل أفضل

التقى المهندس كامل الوزير، بعدد من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم على التعديلات الدستورية خلال جولته بمحافظة الاسكندرية لمتابعة عمليات التصويت بلجان محطات سيدي جابر ومصر بالإسكندرية ولجنة ميناء الاسكندرية.

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- قنصل مصر بجدة: إقبال كبير على التصويت بالاستفتاء.. وفخور بنسب المشاركة

قال السفير حازم رمضان، قنصل مصر بجدة، إن هناك إقبالًا كبيرًا من جانب أبناء الجالية المصرية بالسعودية على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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- الشرطة السريلانكية: ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات إلى 290 قتيلا و500 جريح

قالت الشرطة السريلانكية، اليوم الاثنين، إن عدد ضحايا التفجيرات التي استهدفت عددًا من الكنائس والفنادق، أمس الأحد، ارتفع إلى 290 قتيلًا، وأكثر من 500 جريح.

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- وزير الإعلام الفلسطيني: لن نسمح بمرور صفقة القرن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة، أن الحكومة الفلسطينية ستتحرك على جميع الجبهات العربية والدولية للدفاع عن حقوقنا "ولن نسمح لمؤامرة صفقة القرن أن تمر.

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- دبلوماسي فرنسي: "صفقة القرن" في 50 صفحة ومصيرها الفشل بنسة 99%

قال السفير الفرنسي في الولايات المتحدة، الذي انقضت خدمته قبل أيام، إن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" والتي من المقرر أن تعلنها إدارة الرئيس دونالد ترامب قريبا مصيرها الفشل.

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- "سكاي نيوز": عمر البشير أصيب بجلطة ومضرب عن الطعام

كشف مصدر طبي سوداني، أمس الأحد، أن الرئيس المعزول عمر البشير "أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته احتجازه.

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- البعثة الأممية في ليبيا: الأولوية لوقف الحرب ومصرون على عقد الملتقى الوطني

قال مدير مكتب الإعلام ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم، إن الأولية لدى البعثة في الوقت الراهن هي وقف الحرب وإسكات صوت المدافع.

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- الرئيس الأوكراني الجديد يعلن اعتزامه إعادة إحياء خطة مينسك للسلام

أعلن الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي، الفائز في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الأوكرانية وفقا لاستطلاعات ما بعد التصويت، اعتزامه إعادة إحياء خطة مينسك للسلام في المناطق المتصارع عليها في أوكرانيا.

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