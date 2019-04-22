تصل إلى 34 وهذا موعد ذروتها.. ما أسباب الموجة الحارة المُقبلة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب تعرض البلاد لموجة حارة تستمر لنهاية الأسبوع المُقبل.

وقال "عطا"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن ارتفاع درجات الحرارة يعود إلى وجود كتلة هواء ساخنة قادمة من شبه جزيرة سيناء، حيث أن حالة الجو سترتفع ابتداءً من يوم الأربعاء 24 أبريل، وستصل لذروتها يوم الاثنين من الأسبوع الجديد "شم النسيم" إلى 34 درجة.

وذكر أن الحرارة ستنخفض اليوم الاثنين، بمعدل أقل من الطبيعي، بينما سترتفع الثلاثاء 6 درجات.​

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وشهدت محافظات الجمهورية، خلال الأيام الماضية، تقلبات جوية كبيرة بين سقوط أمطار، وعودة الطقس البارد، ونشاط للأتربة والرمال، ثم ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى.

وشهد يوم الاثنين الماضي 15 أبريل، انخفاضًا في درجات الحرارة بنحو 6 لـ7 درجات، إذ وصلت إلى 21 درجة، بعد أنّ كانت قبلها بيوم واحد 28 درجة، كما سقطت الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وارتفعت درجات الحرارة مرة أخرى الثلاثاء 16 أبريل مع انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وبحسب بيان لهم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.​