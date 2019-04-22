من رياض الأطفال.. طارق شوقي يكشف مكونات نظام التعليم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن النظام الجديد لمرحلة رياض الأطفال.

ونشر شوقي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسمًا توضيحيًا لمكونات مشروع نظام التعليم الجديد.

وكتب وزير التعليم: "تعمل وزارة التربية والتعليم ليل نهار على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة المصرية وكافة مؤسساتها للإسهام في بناء الإنسان المصري، عن طريق بناء نظام تعليم عصري على أحدث المعايير العالمية، من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى تطوير التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية من أجل التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية".

وتابع: "هذه نظرة سريعة حتى نعلم جميعًا حجم العمل وضرورة أن نؤمن بالهدف المنشود من أجل توفير تعليم عصري عالي الجودة لأبنائنا جميعًا"، مضيفًا: "تقوم الوزارة كذلك بأعمال أخرى كثيرة ولكنني آثرت أن اكتفي بالعناصر الرئيسية فقط في هذا الرسم التوضيحي".