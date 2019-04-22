شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلاً و500 جريح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات التي استهدفت في أحد الفصح فنادق وكنائس في أنحاء مختلفة من سريلانكا ارتفعت الإثنين إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.

وقال مسؤول في الشرطة إنّ “الحصيلة هي 290 قتيلاً و500 جريح”.

وهزّت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا امس الأحد ثمانية تفجيرات، بينها اثنان على الأقل انتحاريان، استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إحياء قداديس أحد الفصح.