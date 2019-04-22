القضاء يأمر بسجن جنرال جزائري بارز واعتقال آخر

جدة - عمرو شويل الجزائر- الخليج 365:

أمر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري في الجزائر، بإيداع القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي في الحبس المؤقت، وباعتقال القائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف، بتهم تبديد أسلحة، وذخيرة حربية، ومخالفة التعليمات العامة العسكرية.

Advertisements

وجاء ذلك في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بمدينة البليدة جنوب العاصمة الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء أمس الأحد.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في مطلع الشهر الجاري، تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، أصدر منتصف أغسطس (آب) الماضي أمراً بعزل شنتوف وسعيد باي، وتنقسم الجزائر إلى 6 مناطق عسكرية.

ويأتي قرار القضاء العسكري، بعد 24 ساعة من استدعاء القضاء المدني رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق، محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير شرعية.