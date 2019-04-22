مقتل سائحة بريطانية وخطف 3 أشخاص في شمال نيجيريا

أعلنت الشرطة المحلية والسفارة البريطانية أن خاطفين في نيجيريا قتلوا امرأة بريطانية ورجلا نيجيريا وخطفوا ثلاثة آخرين بمدينة كادونا بشمال البلاد.
وأوضحت الشرطة النيجيرية أن المرأة التي تُدعى فاي موني سافرت من لاجوس كسائحة وكانت تحضر حفلا قبل حدوث الواقعة، مؤكدة أنها على علم بالحادث الذي وقع في وقت متأخر لكنها تابعت أنها لن تتكهن بشأن دوافع الهجوم أو طبيعته.
ولفتت الى أنه لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم كما أنه لم يتم حتى الآن تحديد هوية الخاطفين.
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