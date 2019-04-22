واشنطن بوست: أميركا ستنهي الاستثناءات من العقوبات الخاصة بواردات النفط الإيراني

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "​الولايات المتحدة​ تتأهب كي تعلن اليوم ضرورة إنهاء كل مستوردي ​النفط​ ال​إيران​ي وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا ل​عقوبات​ أميركية".

ونقلت عن مسؤولين اثنين ب​وزارة الخارجية الأميركية​ لم يكشف النقاب عنهما إن ​مايك بومبيو​ وزير الخارجية سيعلن اليوم "إنه اعتبارا من الثاني من أيار لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام الإيراني أو مشتقاته".

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات في تشرين الثاني على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من جانب واحد من ​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى. وتضغط واشنطن على إيران لتقليص برنامجها النووي والكف عن دعم متطرفين عبر ​الشرق الأوسط​.

وإلى جانب العقوبات منحت واشنطن أيضا استثناءات لثماني دول قلصت مشترياتها من النفط الإيراني سامحة لها بشرائه دون أن تتعرض لعقوبات لمدة ستة أشهر أخرى. وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.