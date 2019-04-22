نفى السفير الروسي ​ألكسندر زاسبكين​ علمه بما إذا كان ​لبنان​ سيشارك في الجولة المقبلة من آستانة، لافتاً في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه "لا معطيات لديه بهذا الشأن وبأنه من الأنسب سؤال السلطات اللبنانية عن الموضوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر زاسبيكين: لا معطيات لدي بشأن مشاركة لبنان بإجتماع آستانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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