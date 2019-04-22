سريلانكا: ارتفاع حصيلة التفجيرات إلى 290 قتيلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات التي استهدفت أمس، الأحد، الذي صادف أحد الفصح، فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد ارتفعت اليوم، الإثنين، إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.

وونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الشرطة، طالباً عدم نشر اسمه، قوله إنّ "الحصيلة هي حوالى 290 قتيلاً و500 جريح".

وبالأمس، هزّت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا ثمانية تفجيرات، بينها اثنان على الأقل انتحاريان، استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إحياء قداديس عيد الفصح.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي قوله إن الرئيس، مايثريبالا سيريسينا، الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات، دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء، رانيل ويكرمسينغ، سيحضر الاجتماع.

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وأعلنت السلطات السريلانكية أنّ الشرطة اعتقلت ما مجموعه 13 رجلاً لتورّطهم بالتفجيرات الدامية. ولم تدلِ السلطات بأي تفاصيل تتعلّق بالموقوفين، لكنّ مصدراً في الشرطة قال لفرانس برس إنّ الرجال الـ13 محتجزون في موقعين مختلفين في العاصمة كولومبو وقربها.

وأضاف أنّ الموقوفين ينتمون جميعاً إلى جماعة متطرّفة واحد، لم يسمّها.

وكان ويكرميسينغ قال أمس إنّه تمّ إلقاء القبض على ثمانية أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالاعتداءات.

وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجّر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلاً كان بداخله عدد من المشتبه بهم.