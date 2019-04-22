بعد سلسلة تفجيرات.. شرطة سريلانكا تفكك عبوة ناسفة قرب مطار كولومبو

أعلنت الشرطة السريلانكية، فجر الإثنين، أنها تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد، قرب مطار كولومبو الدولي.



وقال مصدر في الشرطة -لوكالة الأنباء الفرنسية- إنّ العبوة الناسفة "منزلية الصنع" وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، ولكن في ظلّ إجراءات أمنية مشددة، إثر الاعتداءات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في أنحاء مختلفة من البلاد، الأحد.



كانت سلسلة تفجيرات ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة، ما أسفر عن مقتل نحو 190 شخصا وإصابة أكثر من 400، في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام، وأعلنت الحكومة فرض حظر تجوال مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، على خلفية سلسلة الهجمات التي هزت البلاد.



وشددت السلطات من إجراءاتها عقب الانفجارات التي ضربت عددا من الكنائس والفنادق الكبرى في العاصمة السريلانكية ومدن أخرى، وندد رئيس الوزراء رانيل ويكريسيمينجي بما وصفه بـ"الهجمات الجبانة"، داعيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني في بلاده، في وقت لاحق، أمس الأحد.