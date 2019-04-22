بابا الفاتيكان: أحداث سريلانكا أصابتني بالألم والأسى

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قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أمام عشرات الآلاف من المسيحيين الذين احتشدوا في الفاتيكان، إنه شعر بـ"الألم والأسى" لدى سماعه أنباء وقوع سلسلة تفجيرات في سريلانكا، والتي استهدفت كنائس اليوم الأحد، يوم الاحتفال بعيد الفصح. وقال البابا فرنسيس: "أعرب عن تقارب صادق مع المسيحيين الذين تضرروا وهم محتشدون للصلاة، ولجميع ضحايا مثل هذا العنف المروع". وقع انفجاران آخران في سريلانكا بعد ساعات من ستة تفجيرات متزامنة استهدفت فنادق وكنائس، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ما لا يقل عن 187 قتيلا. كما أصيب حوالي 450 شخصا.
وصرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين بأن سلسلة الهجمات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها.من جانبه، صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين، بأن سلسلة الهجمات التي ضربت كنائس وفنادق في البلاد اليوم الأحد والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات هي أعمال
وصرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين بأن سلسلة الهجمات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها.
من جانبه، صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين، بأن سلسلة الهجمات التي ضربت كنائس وفنادق في البلاد اليوم الأحد والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها.
ووصف الوزير الهجمات في مؤتمر صحفي بأنها "عمل إرهابي من جانب جماعات متطرفة"، وأعلن حظر تجولل في أنحاء البلاد لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 00ر18 (بالتوقيت المحلي).
وقررت السلطات في سريلانكا، إغلاق المدارس الحكومية لمدة يومين، وإلغاء جميع مراسم صلوات الفصح المسائية، المقرر لها اليوم الأحد، وفرض حظر التجوال بأثر فوري، وحجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل. (التفاصيل)
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