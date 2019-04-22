انت الان تتابع بابا الفاتيكان: أحداث سريلانكا أصابتني بالألم والأسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أمام عشرات الآلاف من المسيحيين الذين احتشدوا في الفاتيكان، إنه شعر بـ"الألم والأسى" لدى سماعه أنباء وقوع سلسلة تفجيرات في سريلانكا، والتي استهدفت كنائس اليوم الأحد، يوم الاحتفال بعيد الفصح. وقال البابا فرنسيس: "أعرب عن تقارب صادق مع المسيحيين الذين تضرروا وهم محتشدون للصلاة، ولجميع ضحايا مثل هذا العنف المروع". وقع انفجاران آخران في سريلانكا بعد ساعات من ستة تفجيرات متزامنة استهدفت فنادق وكنائس، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ما لا يقل عن 187 قتيلا. كما أصيب حوالي 450 شخصا.

وصرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين بأن سلسلة الهجمات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها.من جانبه، صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين، بأن سلسلة الهجمات التي ضربت كنائس وفنادق في البلاد اليوم الأحد والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات هي أعمال