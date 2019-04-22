شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر إماراتى: المصريون شاركوا بالاستفتاء لاستكمال خطط التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر المفكر الإماراتى على محمد الشرفاء، خروج المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمثابة انتصار حقيقي لخطط التنمية.

وقال "الشرفاء" فى بيان له، حمل عنوان "شعب وقائد" : "عندما يحظى الشعب بقائد يعيش آمال المواطن ويتمنى حياة كريمة وسعيدة لكل فرد فيه ويرتقي بمساعدة شعبه باستكمال عناصر القوة الكامنة فى جيناته ويكتشف معه قدراته المستمدة من تاريخ حضاري سبق الحضارة الإنسانية بآلاف السنيين مؤمنا بالسير معه فى عبور تحديات المستقبل وما يحمله من مصاعب وما سيواجهه من مؤامرات لتعطيل مسيرة التنمية".

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وأضاف :" مسيرة التنمية التى أصبحت واقعا بحجم الإنجازات فى مختلف المجالات فقد صدق ظن الشعب فيه عندما استدعاه لتكليفه لقيادة السفينة ويضع الخطط لمواجهة كل التحديات من أجل مستقبل مشرق وأمن ومستقر وحياة كريمة لكل مواطن مصري وبعد ما تم ما وعد به ومازال القادم من منجزات اعظم مما تحقق قرار الشعب المصري سيكون اعادة تكليف الرئيس السيسى لاستكمال خطة التنمية تأكيدا لمصداقيته فى الوفاء بعهده للشعب والوطن ليبذل المزيد من الجهد فى الوفاء بثقة الشعب المصري فى إخلاصه وتفانيه لبناء مصر القوية المستقرة ثابتة الأركان قادرة على ردع العدوان حامية لحقوق الإنسان فاليوم هو يوم العرفان لقبطان السفينة وهو يقودها لبر الأمان فانتصروا بمستقبلكم وحافظوا على تكليفكم لتستمر مسيرة الخير والتقدم".

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.