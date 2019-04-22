شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مسيرات حاشدة انطلقت بشوارع القاهرة بثانى ايام الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مسيرات بثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، بكافة شوارع و ميادين العاصمة ، منها ميدان رمسيس وشارع الجمهورية و طلعت حرب و السيدة زينب و عابدين والمرج وحى الاسمرات و الوايلى و النزهة و مدينة بدر رافعين اعلام ، وسط حالة من الفرح مع تواجد الخدمات الأمنية بمحيط جميع اللجان بكافة أرجاء القاهرة.

كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام فى الداخل والخارج ويجرى التصويت للمصريين فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين فى الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.