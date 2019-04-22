19 قتيلاً و14 مفقوداً بانزلاق تربة في كولومبيا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة المخاطر في ​كولومبيا​ عن مقتل 19 شخصاً على الأقلّ وفقدان 14 آخرون في انزلاق تربة حصل في منطقة ريفية في جنوب غرب كولومبيا، موضحة أن الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية روساس في ولاية كاوكا أدّى لطمر ثمانية منازل.

ولفتت إلى أنّ فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين الذين يرجّح أن يكونوا مدفونين تحت الأنقاض، عازية سبب الانهيار الأرضي إلى ​الأمطار​ الغزيرة التي هطلت على المنطقة طوال أسابيع عدة.

من جهته قال المسؤول في مديرية الإطفاء ​خوان كارلوس​ غانان لوكالة فرانس برس إنّ فرق الإنقاذ ترجّح أن يكون المفقودون قضوا على الأرجح تحت أنقاض منازلهم. وأدّت الكارثة أيضاً إلى سقوط ثلاثة جرحى نقلوا إلى ​مستشفى​ قريب لتلقي العلاج.