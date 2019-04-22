توسك هنئا زيلينسكي بالفوز في الانتخابات: سنواصل دعم أوكرانيا

وجه رئيس ​المجلس الأوروبي​، ​دونالد توسك​، تهنئته إلى المرشح للرئاسة الأوكرانية، ​فلاديمير زيلينسكي​، بالفوز في ​الانتخابات​، متعهدا بمواصلة دعم ​أوكرانيا​.

واعتبر توسك في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "هذا يوم حاسم بالنسبة لأوكرانيا. إن الانتخابات الحرة والتغير السلمي للسلطة يعنيان قوة الديمقراطية الأوكرانية"، مضيفا: "نهنئ فلاديمير زيلينسكي. والاتحاد الأوروبي عازم على مواصلة دعمه".

وشهدت أوكرانيا، يوم أمس، الجولة الثانية من السباق الرئاسي، وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات تقدما كبيرا لزيلينسكي، المرشح من حزب "خادم الشعب" الجديد والممثل الكوميدي السابق، أمام منافسه والرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو.