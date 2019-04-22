شرطة سريلانكا: ارتفاع حصلية ضحايا الهجمات الى 290 قتيلا و500 جريح

أعلنت الشرطة السريلانكية عن ارتفاع حصلية ضحايا الهجمات التي ضربت البلاد الى 290 قتيلا و500 جريح.
يذكر أن 8انفجارات استهدفت يوم أمس ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، فيما فرضت السلطات حظراللتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
كما حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد لمدة يومين.
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