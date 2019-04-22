انطوان سعيد: سيقل إزدحام السير تباعا حتى يعود الوضع كما كان قبل انشاء جسر جل الديب

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الهندسية ​انطوان سعيد​ انه "جسر ​جل الديب​ تحدد على أن يكون مدخل ومخرج لأهل جل الديب"، مشيراً الى أن الاوتوستراد كان 4 خطوط ومازال 4 خطوط".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح سعيد انه "الآلات الموجودة والمعدات وبلوكات الباطون بمحيط ​جسر جل الديب​ تسببت ب​زحمة سير​، ولكن ستقل الزحمة تباعا حتى يعود الوضع كما كان قبل انشاء الجسر".