أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطوان سعيد انه "جسر جل الديب تحدد على أن يكون مدخل ومخرج لأهل جل الديب"، مشيراً الى أن الاوتوستراد كان 4 خطوط ومازال 4 خطوط".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح سعيد انه "الآلات الموجودة والمعدات وبلوكات الباطون بمحيط جسر جل الديب تسببت بزحمة سير، ولكن ستقل الزحمة تباعا حتى يعود الوضع كما كان قبل انشاء الجسر".
كانت هذه تفاصيل خبر انطوان سعيد: سيقل إزدحام السير تباعا حتى يعود الوضع كما كان قبل انشاء جسر جل الديب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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