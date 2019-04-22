الجديد: الحريري كان يعتزم الرد على عون لكنه نصح بعدم تصعيد الموقف

أشارت مصادر قناة "الجديد" إلى أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كان يعتزم الرد على كلام رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ من بكركي، إلا أنه نصح بعدم تصعيد الموقف مع بعبدا.

ولفتت المصادر إلى أن تأخير عرض ​الموازنة​ يعود إلى عدم وحدة الموقف السياسي ضمن فريق رئيس الجمهورية وإختلاف الآراء داخل تياره.

وأوضحت أن البعض ينقل إلى رئيس الجمهورية أن الخروج من الأزمة ممكن دون المس بالطبقات الفقيرة والعسكريين، بينما البعض الآخر يعتبر أن ​الإقتصاد اللبناني​ قائم على ​القطاع المصرفي​، وبالتالي الإجراءات التقشفية يجب أن تتطال الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن عون كان قد لفت إلى أن لبنان يمر بأزمة تجري معالجتها، معتبراً أن على الجميع العمل ليلاً نهاراً للإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن، داعياً من ليس لديه الخبرة لإنهائها بسرعة إلى زيارة بعبدا و"نحن نقوم بإنهائها له".