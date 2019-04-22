الغندور شدد على أهمية أن يكون أحد الشعانين مدخلا لحياة جديدة

شدد المعتمد البطريركي للكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية في ريو دي جانيرو في البرازيل المطران تيودور الغندور على أهمية أن يكون ​أحد الشعانين​ "مدخلا لحياة جديدة نعبر من خلالها مع المسيح من عبودية العالم الى حرية أبناء الله"، معتبراً أن "العالم يمكنه ان يقدم لنا الفرح ولكنه لا يمكنه ان يهبنا السلام والسعادة الأبدية".

وخلال احتفاله بعيد الشعانين في كاتدرائية القديس نيقولاوس في المدينة، بمشاركة الأب مارسيلو توريس والشماس باولو، ذكر في صلاته مطراني حلب المخطوفين ​بولس يازجي​ و​يوحنا ابراهيم​ وسائر المخطوفين وكذلك ذكر ضحايا الإرهاب في كنائس ​سريلانكا​ و​نيجيريا​، وناشد المسؤولين "في العالم أجمع أن يكونوا سعاة سلام ودعاة محبة وأن يكتسبوا تواضعا من ملك الملوك ورب المجد بدل صراع السلطة والمكاسب الدائر بينهم".