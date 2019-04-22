علقت مصادر تيار "المستقبل" عبر قناة الـ"MTV" على كلام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من ​بكركي​ عندما قال أن ​لبنان​ يمر بأزمة تتم معالجتها وأن من ليس لديه الخبرة لإنهائها بسرعة فليتفضّل إلى ​بعبدا​ ونحن نقوم بإنهائها له، قائلة: "لا نريد الدخول في سجالات والوقت هو للعمل لا لتبادل الكلام عبر المنابر والعمل على الموازنة جار بكل جدية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "المستقبل" ردا على كلام الرئيس عون عبر الـMTV: الوقت للعمل لا لتبادل الكلام عبر المنابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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