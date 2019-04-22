بعينة من روعة أشكال الحياة.. "جوجل" يحتفل بيوم الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عرض محرك البحث الشهير "جوجل" على واجهته الرئيسية عينة صغيرة عن تنوع وروعة أشكال الحياة على كوكب الأرض احتفالًا بـ"يوم الأرض".

واختار "جوجل" بعض الكائنات النادرة حول العالم، تعبيرًا عن يوم الأرض الذي يحل في 22 أبريل من كل عام.

وعرض متصفح البحث، الرسوم الكارتونية لعدد من الكائنات الحية من ضمنها طائر القطرس المتجول، صاحب الجناحين الأطول بين الطيور الحية في العالم، وشجرة الخشب الأحمر الساحلية الأطول في العالم، والضفدع بيدوفرين أماينسس الأصغر في العالم، وزهرة الزنبق العملاقة، أحد أكبر النباتات المائية حجمًا، وشوكيات الجوف أقدم أنواع الحيوانات الحية، وحشرات قافزات الذيل والتي تعيش في الكهوف العميقة.

ويستهدف الاحتفال بيوم الأرض نشر الوعي والاهتمام بالبيئة، وعقد لأول مرة في 22 أبريل 1970، حيث يتم الاحتفال به في 175 دولة حول العالم.​