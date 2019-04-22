محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
عرض محرك البحث الشهير "جوجل" على واجهته الرئيسية عينة صغيرة عن تنوع وروعة أشكال الحياة على كوكب الأرض احتفالًا بـ"يوم الأرض".
واختار "جوجل" بعض الكائنات النادرة حول العالم، تعبيرًا عن يوم الأرض الذي يحل في 22 أبريل من كل عام.
وعرض متصفح البحث، الرسوم الكارتونية لعدد من الكائنات الحية من ضمنها طائر القطرس المتجول، صاحب الجناحين الأطول بين الطيور الحية في العالم، وشجرة الخشب الأحمر الساحلية الأطول في العالم، والضفدع بيدوفرين أماينسس الأصغر في العالم، وزهرة الزنبق العملاقة، أحد أكبر النباتات المائية حجمًا، وشوكيات الجوف أقدم أنواع الحيوانات الحية، وحشرات قافزات الذيل والتي تعيش في الكهوف العميقة.
ويستهدف الاحتفال بيوم الأرض نشر الوعي والاهتمام بالبيئة، وعقد لأول مرة في 22 أبريل 1970، حيث يتم الاحتفال به في 175 دولة حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعينة من روعة أشكال الحياة.. "جوجل" يحتفل بيوم الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.