انهيار أرضي يودي بحياة 14 شخصا في كولومبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
أعلنت الحكومة في كولومبيا، أمس الأحد، مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا في أعقاب الانهيار الأرضي الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة.
وقال جهاز إدارة الكوارث "يو إن جي آر دي" على "تويتر" إن ثمانية منازل جرفتها المياه في أحد الفصح في قرية بورتاتشويلو، بمحافظة كاوكا بجنوب غربي البلاد، التي تضررت بشدة.
ولا يزال هناك ما لا يقل عن 25 شخصًا آخرين مطمورين تحت الوحل والحطام، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية، وتم نشر قوات عسكرية في المناطق المتضررة للمساعدة في جهود الإنقاذ.
كما تم إغلاق جزء من طريق عموم أمريكا السريع الذي يربط كيتو عاصمة الإكوادور بمدينة كالي الكولومبية.
وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن خدمات الطوارئ تعمل على فتح الطريق للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المتضررة، معربا عن تضامنه مع أسر الضحايا.
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