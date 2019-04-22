في 25 صورة.. أبرز نصائح وزير التعليم لاستخدام بنك المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الاثنين، 25 صورة لدليل استخدام "نظام بنك المعرفة لإدارة التعلم".

ويحتوي بنك المعرفة على العديد من الخدمات، سواء للطلاب أو الباحثين، مقسمة لأربع بوابات رئيسية، تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة.

ويشمل الدليل كيفية تسجيل الدخول على بنك المعرفة وإنشاء حساب والتعامل مع البوابات الأربع الرئيسية.

وفيما يخص الطلاب يستعرض (الخليج 365) أبرز 6 نقاط عن بنك المعرفة:

1- أولًا تسجيل الدخول على الدليل الدراسي واختيار مادة محددة.

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2- يعرض البنك المحتوى لجميع المراحل الدراسية.

3- عند استعراض شجرة المعرفة يتم عرض المواد مقسمة على حسب المراحل الدراسية.

4- يتيح البنك أداة بحث في نظام التعلم بواسطة كلمة مفتاحة أو عنوان درس محدد.

5- يحتوي على الدليل الدراسي، وهو الإدارة الرئيسية للطالب لمواد الصف الأول الثانوي.

6- يعرض كل وحدات المنهج الدراسي على شكل بي دي إف، وفيديوهات وأسئلة وصور.​