برلماني: المرأة المصرية "رمُانة الميزان" في استقرار الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشاركة المرأة المصرية بقوة وكثافة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال "رشاد"، في بيان أمس الأحد، إن خروج المرأة المصرية ومشاركتها يعكس حالة كبيرة من النضج والوعي، ويؤكد أنها رمانة الميزان في استقرار الوطن وتقدمه.

وشدد على أن المرأة المصرية لها دور ومكانة، وظهرت مشاركتها في الاستفتاء لإحساسها بالمسئولية تجاه الوطن، وتأكيدًا على حقوقها الدستورية والسياسية.​