محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
أشاد النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشاركة المرأة المصرية بقوة وكثافة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال "رشاد"، في بيان أمس الأحد، إن خروج المرأة المصرية ومشاركتها يعكس حالة كبيرة من النضج والوعي، ويؤكد أنها رمانة الميزان في استقرار الوطن وتقدمه.
وشدد على أن المرأة المصرية لها دور ومكانة، وظهرت مشاركتها في الاستفتاء لإحساسها بالمسئولية تجاه الوطن، وتأكيدًا على حقوقها الدستورية والسياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: المرأة المصرية "رمُانة الميزان" في استقرار الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.