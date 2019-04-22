الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ93

احتفلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وهي أطول ملوك العالم جلوسا على العرش وأكبرهم سنا، بعيد ميلادها الثالث والتسعين بحضور قداس عيد القيامة التقليدي في قلعة وندسور.

وحضرت إليزابيث القداس الذي أقيم في

كنيسة سانت جورج برفقة أفراد من عائلتها من بينهم حفيداها الأمير وليام والأمير هاري وكاثرين زوجة وليام.

ولم تحضر ميجان زوجة الأمير هاري القداس

إذ ينتظر الزوجان ولادة طفلهما الأول قريبا.

ونشر الزوجان، اللذان تزوجا في الكنيسة نفسها في مايو 2018، تهنئة للملكة بعيد ميلادها على حسابهما الرسمي على إنستجرام.

وكتبا "عيد ميلاد سعيد لجلالتك.. يا سيدتي.. يا جدتنا. نتمنى لك قضاء أجمل يوم! هاري وميغان".