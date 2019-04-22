شهدت مسيرة معتقلي حراك الريف، اليوم الأحد، بالرباط، حضورا بارزا للمرأة المغربية، مشاركة ومؤطرة، ومرددة للشعارات المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والرأي، والمنددة، في الوقت نفسه، بالأحكام الثقيلة بحقهم.
وكان حضور نساء العدل والإحسان، ملفتا للانتباه، خلال المسيرة الاحتجاجية، التي انطلقت، صباح اليوم، من أمام باب الأحد، صوب مبنى البرلمان، في حشد طغت في مقدمة صفوفه صور الصحافي توفيق بوعشرين، ورسائل تطالب بإطلاق سراحه، وتدين اعتقاله، الذي وصفنه بالجريمة.
كما برزت العديد من الوجوه النسائية الحقوقية، والسياسية، في مسيرة الرباط، إلى جانب نساء الريف، وناشطات الحراك، بالإضافة إلى أمهات المعتقلين، من بينهن القيادية اليسارية، نبيلة منيب، والناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، وسارة سوجار، والسعدية الولوس، وغيرهن من النساء المؤثرات في المشهد الحقوقي المغربي.
وحج آلاف المغاربة في المسيرة، التي دعا إليها معتقلو حراك الريف، وعائلاتهم، بعد تأكيد محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الأحكام الابتدائية في حقهم، الجمعة 5 أبريل الجاري، وتوزيعهم على مختلف سجون المغرب، من أجل التضامن مع المعتقلين، والمطالبة إنهاء الظلم، والحرية للوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر من أجل معتقلي حراك الريف.. المرأة المغربية تشارك بقوة في مسيرة “الحرية للوطن” بالرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.