شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: إيران تتغلغل في سوريا وتنتهك أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس هيئة التفاوض السورية، أمس عن اقترابهم من تشكيل اللجنة الدستورية تحت رعاية أممية، متهما نظام إيران بالتغلغل في بلاده وانتهاكها واستباحتها لأراضيه.

ولفت ​​نصر الحريري​​، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض، إلى أنهم اقتربوا من تشكيل اللجنة الدستورية برعاية ​الأمم المتحدة​، مشيرا إلى وجود تقارب وتفاهم حاليا بين هيئة التفاوض و​روسيا​.

واتهم رئيس هيئة التفاوض الملالي بالتغلغل في بلاده وانتهاكهم أراضيها، مؤكدا في شأن منفصل استعدادهم للحل السياسي في سوريا واحتياجهم للدعم الدولي من أجل ذلك.

والثلاثاء الماضي التقى وفد من هيئة التفاوض برئاسة الحريري بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي، وناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية والميدانية والإنسانية، إضافة لملف المعتقلين وسبل تجاوز التحديات في تشكيل اللجنة الدستورية واتفقا على ضرورة تشكيلها بأسرع وقت ممكن.

وقبلها بيوم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، عقد وفد التفاوض لقاء بالمبعوث الأممي لسوريا، غير بديرسون، ونوقش فيه عدة قضايا أهمها القواعد الإجرائية للجنة الدستورية، وقال وقتها للحريري: هناك تقدم ملموس في المفاوضات حولها ولدينا أمل أن تتشكل اللجنة في وقت قريب، مشددا على التزامهم بالتطبيق الكامل للقرار 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.