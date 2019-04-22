شكرا لقرائتكم خبر عن على وقع الإرهاب.. سريلانكا تبكي مئات الضحايا والان نبدء بالتفاصيل
وأبدى قادة وزعماء ورجال دين صدمتهم وإدانتهم للهجمات، وأعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية، التي تعرضت لها سريلانكا.
» رفض وإدانة
وأكد الأمين العام للرابطة د. محمد العيسي أن الأفكار الإرهابية لا دين لها ولا مكان ولا زمان، بينما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني الهجمات، معرباً عن تضامن الخليجيين مع الحكومة السريلانكية، ودعم جهودها لمكافحة الإرهاب وتنظيماته.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة: تعازينا القلبية إلى الشعب السريلانكي بعد التفجيرات الإرهابية المروعة، نحن مستعدون لتقديم المساعدة.
أما شيخ الأزهر، فقال في بيان: هؤلاء الإرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان، أدعو لذوي الضحايا بالصبر وللمصابين بالشفاء.
من جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن: تدين بلادي كل الأعمال الإرهابية وعزمنا لم يزدد إلا قوة بسبب الهجوم، الذي وقع على أراضينا في 15 مارس، مشاهدة هجوم في سريلانكا لدى وجود الناس في كنائس وفنادق أمر صادم.
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