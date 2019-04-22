شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يلغي إسقاط جنسية 551 مواطنا والان نبدء بالتفاصيل

ثبت العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وبحسب وكالة «بنا» الرسمية، لفت القرار إلى عدم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية إلا بموافقة الملك.

وكان ملك البحرين قد أصدر توجيهات للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني.