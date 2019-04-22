شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يعترف بالهزيمة والان نبدء بالتفاصيل

اعترف الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بهزيمته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

وهنأ بوروشينكو منافسه الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي الذي حصل على نحو 73% حسب استطلاعات رأي الناخبين بعد إدلائهم باصواتهم خارج اللجان الانتخابية مساء أمس، فيما حصل بوروشينكو على 25%.

وقال بوروشينكو أمام أنصاره:" هذا أمر معتاد في الدول الديمقراطية".

في الوقت نفسه، دعا بوروشينكو، 53 عاما، إلى عدم الاستسلام أبدا وأضاف:" سأبقى في السياسة وسأواصل الكفاح من أجل أوكرانيا".

وقال بوروشينكو:" نحن بحاجة إلى جهود مشتركة للدفاع عن البلاد"، وكان بوروشينكو قد حذر مرارا من اعتداء روسي ضد بلاده، وتابع أنه سيترك منصبه الآن لكنه لن يترك المعركة، واختتم كلامه بالقول:" الرئيس الجديد ستكون لديه معارضة قوية، قوية جدا"، وقال إن الهزيمة لم تؤثر فيه.