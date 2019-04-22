في سريلانكا.. الإرهاب يحول الترانيم إلى بكاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - داخل الكنائس في سريلانكا، كانت الأجواء فرحة، الصلوات تقام في موعدها، والترانيم تُردد في سلام، قبل أن يحضر إرهاب جبان، لا سلام له ولا دين، ليحول احتفالات عيد الفصح إلى عويل وبكاء، وإلى أشلاء وقتلى.
سلسلة من 8 انفجارات استهدفت 3 كنائس في سريلانكا، ولم تنس أن تضرب آمنين في فنادق وأحياء سكنية، لتودي بحياة ما يزيد على 185 شخصا، وتصيب المئات من السريلانكيين، والوافدين إلى بلدهم.
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