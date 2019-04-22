سريلانكا: الهجمات «إرهابية» وحددنا المسؤولين عنها

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انفجارات سريلانكا
صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سيرلانكا روان ويجواردين، بأن سلسلة الهجمات التي ضربت كنائس وفنادق في البلاد، اليوم الأحد، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها، ووصف الوزير الهجمات في مؤتمر صحفي بأنها "عمل إرهابي من جانب جماعات متطرفة"، وأعلن حظر تجولل في أنحاء البلاد لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية في سريلانكا، أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم على خلفية سلسلة الهجمات الدامية في سريلانكا.
وقررت السلطات في سريلانكا، إغلاق المدارس الحكومية لمدة يومين، وإلغاء جميع مراسم صلوات الفصح المسائية، المقرر لها اليوم الأحد، وفرض حظر التجوال بأثر فوري، وحجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل. (التفاصيل) وتضم سريلانكا ذات الغالبية البوذية أقلية كاثوليكية من 1,2 مليون شخص من أصل عدد
وقررت السلطات في سريلانكا، إغلاق المدارس الحكومية لمدة يومين، وإلغاء جميع مراسم صلوات الفصح المسائية، المقرر لها اليوم الأحد، وفرض حظر التجوال بأثر فوري، وحجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل. (التفاصيل)
وتضم سريلانكا ذات الغالبية البوذية أقلية كاثوليكية من 1,2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة. ويشكل البوذيون 70 بالمئة من سكان سريلانكا، إلى جانب 12 في المئة من الهندوس و10 في المئة من المسلمين و7 في المئة من المسيحيين.
ويعتبر الكوثوليك بمثابة قوة موحدة في هذا البلد، إذ يتوزعون بين التاميل والغالبية السنهالية.
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