السفير السعودي بسيرلانكا لـ«الخليج 365»: إصابة موظفين من الخطوط وفقدان آخر

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جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيرلانكا عبدالناصر الحارثي لـ«الخليج 365»، إصابة موظف وموظفة يتبعان للخطوط الجوية العربية

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيرلانكا عبدالناصر الحارثي لـ«الخليج 365»، إصابة موظف وموظفة يتبعان للخطوط الجوية العربية السعودية ، وفقدان آخر جراء تعرض فندق (سينامون غراند) للتفجير في العاصمة كولمبو.ولفت الحارثي إلى أن الإصابات التي تعرض لها الموظفان خفيفة وهما بصحة جيدة، موضحا أنهم ما زالوا يبحثون عن الشخص المفقود. وأضاف: «كوّنا خلية للبحث عن السعوديين بالفنادق، والمرور على المستشفيات للتأكد من وجودهم من عدمه، ومنسوبو السفارة يعملون على مدى 24 ساعة لتلقي اتصالات المواطنين وتقديم الخدمات لهم».

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