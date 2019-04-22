شكرا لقرائتكم خبر عن «المقتلع» في كوبر.. زنزانة 5 نجوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_policy

كشفت صحيفة سودانية تفاصيل مثيرة عن الزنزانة التي يقبع فيها الرئيس (المقتلع) عمر البشير والمميزات الفندقية التي يحظى بها منذ ترحيله إلى سجن كوبر.

ونقلت صحيفة «الانتباهة» السودانية أمس (الأحد) عن مصادر محلية، أن الزنزانة التي يُحتجز فيها البشير تضم تلفزيونا ومكيفا للهواء يعمل بالماء، إضافة إلى سريرين ومقعدين، مبينة أنه السجين الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزات داخل زنزانته، في حين أن زنازين 17 مسؤولا سودانيا سابقا تم اعتقالهم أخيرا، تفتقر للتكيف وأجهزة التلفاز.

وأفادت بأن الغرفة التي يقبع فيها البشير حاليا، كانت في يوم من الأيام سجنا للفريق أول صلاح قوش، آخر رئيس لجهاز المخابرات في عهد البشير، والذي تم اعتقاله مجددا، كما أكدت أنه قد تم إرجاء نقل شقيقي الرئيس المعزول إلى سجن الهدى، إلى حين تجهيز غرف لهما. وكانت السلطات قد اعتقلت شقيقي البشير، عبدالله والعباس، في 17 أبريل الجاري.وتقع الزنزانة التي يقبع فيها البشير، في قسم الشرقيات المخصص للسجناء السياسيين، الذي اعتقل فيه الراحل حسن الترابي.