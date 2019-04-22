شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة سودانية لتركيا.. إلغاء «سواكن البشير وأردوغان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قالت وسائل إعلام سودانية أمس (الأحد)، إن المجلس العسكري منح الأتراك مهلة لإخلاء جزيرة سواكن السودانية التي كانت تركيا قد تسلّمت إدارتها من الرئيس المعزول عمر البشير، مؤكدة إنهاء العمل بالاتفاق الموقع بين الجانبين.وكان البشير وقّع اتفاقاً مع نظيره التركي طيب أردوغان عام 2017 يقضي بتسليم إدارة الجزيرة السودانية إلى أنقرة وهو قرار أثار غضب المعارضة، وأعلن أردوغان خلال زيارة للجزيرة عن موافقة المعزول على تخصيص الجزيرة لبلاده لوقت معين بغية ترميمها وإعادتها إلى أصلها القديم، حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) مشروعاً لترميم الآثار العثمانية.

قالت وسائل إعلام سودانية أمس (الأحد)، إن المجلس العسكري منح الأتراك مهلة لإخلاء جزيرة سواكن السودانية التي كانت تركيا قد تسلّمت إدارتها من الرئيس المعزول عمر البشير، مؤكدة إنهاء العمل بالاتفاق الموقع بين الجانبين.وكان البشير وقّع اتفاقاً مع نظيره التركي طيب أردوغان عام 2017 يقضي بتسليم إدارة الجزيرة السودانية إلى أنقرة وهو قرار أثار غضب المعارضة، وأعلن أردوغان خلال زيارة للجزيرة عن موافقة المعزول على تخصيص الجزيرة لبلاده لوقت معين بغية ترميمها وإعادتها إلى أصلها القديم، حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) مشروعاً لترميم الآثار العثمانية.

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